Bodrum’da ’+18 beach’ zorbalığı! Kurallar ve ücretler isyan ettirdi

Bodrum, sezona yine dudak uçuklatan fiyatlarla başladı. Rakamlar bu yıl fahiş bir artış gösterdi. Türkbükü'nde bir lahmacunun fiyatı; 60 liradan 460'a, ayran ise 200 liraya yükseldi. Ünlü tatil beldesinde beach fiyatları da cep yakmaya başladı. Ortalama bir beach'in giriş ücreti bin liradan başlarken, popüler olan beach'lere giriş bedeli tam 8 bin lira olarak belirlendi. Butik otellerin günlük konaklama fiyatları 5 binden 10 bine çıkarıldı. Lüks otellerin fiyatları ise 15 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor.

'ASLA BU PARAYI HAK ETMİYOR'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Yalıkavak'taki bir mekanda yemek yedi. 5 bin 652 lira hesap geldi ve servis bedeli olarak 514 lira istendi. Akalın, bu duruma isyan etti: "Belki 200 lira Servis ücreti vereceğim. Anladık kazıklanacağız da bu kadar da değil. Bazı mekanlarda servis ücreti otomatik olarak yüzdesi alınıp hesaba yansıtılıyor. Ama bazı yerler var ki servis ve hizmet olarak asla o ücreti hak etmiyor."

Bodrum'un yeni gündemi çocuk kabul edilmeyen plajlar. 13 yaş altı çocuk konaklaması kabul edilmeyen oteller vardı ancak son dönemde çocukların alınmadığı plajlar artış göstermeye başladı.

Nedeni ise müşterilerin sesten rahatsız olması olarak gösterildi. Ayrıca Bodrum'da bazı çağdaş sanat sergilerine de çocukla giriş yasaklandı. Hukukçular, bu konuda müşterilerin haklarını arayabileceğini ve sonucunda idari para cezası uygulanabileceğini belirtiyor.

GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel konuyu köşesine taşıdı:

Bodrum'da yeni gündem çocuk kabul etmeyen sergiler ve plajlar

Okulların kapanmasıyla beraber Bodrum sezonu bu hafta resmi olarak açılıyor. Bu yaz burada nasıl bir sezon geçecek herkes merak ediyor, benim düşüncem ise her ne kadar lahmacun ve pahalılık haberleriyle gündem olsa da Bodrum'a gelmekten kimse vazgeçmeyecektir.

Sezon sonunda bu konuda yanılacak mıyım, yoksa haklı mı çıkacağım, hep birlikte tekrar tartışırız. Şimdi sizi sıcağı sıcağına Bodrum'un yeni gündemiyle baş başa bırakmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada, "Çocuk kabul etmeyen restoran olur mu?" diye bir tartışma başlamıştı. Buna tepki gösteren de oldu, "Doğru karar" diyen de...

Çocuk almayan işletme sayısı çok fazla, evet ama çocuk almayan bir sanat sergisi hiç duydunuz mu? Çağdaş sanat eserlerine bakmaya gelen ünlü bir koleksiyoner kapıda çocuğuyla geldiği için çevriliyor ve içeriye çocukla giremezsiniz cevabını alıyor. "Sen benim çocuğumun kim olduğunu biliyor musun?"la başlayan diyalog "Ama içeri kedi köpek alıyorsunuz, benim çocuğumu almıyorsunuz"a kadar devam ediyor. Absürtlük, sergiye çocuk almama kararında kapıdaki tartışmadaki mekan. Bu arada reklam olmaması adına isim vermiyorum ama Bodrum'da meşhur bir kütüphanenin bahçesindeki sergilerden birinde yaşanıyor bu.

Peki böyle bir uygulama gerekli mi? Mekanda yüksek ses müzik çalıyordur, hayır, sergi, tütün ürünleri içiliyordur, ona da hayır. Alkollü bir mekandır sergi açılışı olsa da çocukların erişiminin olması istenmiyordur. Bu belki olabilir. Biz fikir yürütüyoruz şu an çünkü kapıdaki sadece çocuk almıyoruz kararımız var diyor. Bazı mekanların "Konsept gereği çocuk kabul etmiyoruz" demesi doğal bir tercih olabilir, Dünyada birçok yerde bunun örnekleri var.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLAR

Örneğin San Francisco'da bulunan Fisherman's Marina'nın ünlü restoranlarından Shake's Old Fisherman's Grotto, mekanın girişine bebek sahibi aileler için "Ağlayıp zırlayan çocuklar içeri alınmaz!" yazılı bir pankart astı. Ancak bizim ülkemizde şöyle bir durum var ki, restoranlara çocuk alınmıyor tartışmaları daha bitmemişken 'Sergilere ve plajlara çocuk alınmıyor'u anlamakta güçlük çekiyoruz. "Sadece yetişkin oteliyiz, otelimize 13 yaş altı çocuk konaklaması kabul edilmemektedir" diyen birçok otel var. Ama "Plaja çocuk kabul edilmemektedir" diyen plajların çoğalması, otel kadar anlaşılır bir durum değil.

Plaj orası, deniz herkesin denizi, biri sesten rahatsız oldu diye çocukların plaja girişini engellemek ne kadar doğru, tartışılır. Hukukçular bu konuda ''Müşteriler; bakanlığa, belediyeye, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ayrımcılık yapıldığına ilişkin şikayette bulunabilirler, idari para cezası uygulanır" diyor. Sanırım ilerleyen günlerde sergiye alınmayan çocukların ailelerinin ve plajda kapıda kalınca "köpek alıyorsunuz, çocuğumu almıyorsunuz" diyen ailelerin, yeni hukuk mücadelelerine şahit olacağız.