Sevgi’nin katil zanlısı kızı ve damadı

Muğla'nın Datça ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı (58) bıçaklayarak öldüren damadı Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu (26), sevk edildikleri adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Datça'nın Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine damat Tutlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu, çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

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