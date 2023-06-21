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Haberler Muğla Damat kendini 'eşime saldırdı' diyerek savundu

Damat kendini 'eşime saldırdı' diyerek savundu

OSMAN AKÇA

21.6.2023

Gazete

Damat kendini ’eşime saldırdı’ diyerek savundu

MUĞLA'DA, tartıştığı kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı (58) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu'nun (26) savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Ali Murat Tutlu, "Eşimi bıçaklamak için hamle yapacağı sırada tutmak zorunda kaldım. Tuttuğum yer bıçağın keskin tarafına denk gelmesi sebebiyle elim kesildi ve bıçak elimde kaldı. Kayınvalidem cüsseli olduğu için karşı koymakta zorlandım. Elimdeki bıçakla kendimi savunarak hedef gözetmeksizin birden fazla bıçak darbesi vurdum" dedi. Özlem Tutlu ise her şeyin çok hızlı geliştiğini, annesinin yere yığıldığını gördüğünü anlattı.

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