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Haberler Muğla Fabrikatörün acı sonu

Fabrikatörün acı sonu

Bodrum’a tatile gelen İstanbullu iş insanı Muhittin Orhon, hafriyat kamyonunun aracının üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

OSMAN AKÇA

21.6.2023

Gazete

Fabrikatörün acı sonu

MUĞLA'NIN dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da dün akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.

İstanbul'da kimya ürünleri fabrikası sahibi olan iş insanı Muhittin Orhon'un içinde bulunduğu VIP minibüsün üzerine sollama yapmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi.

İSTANBUL DÖNÜŞÜ

FECİ şekilde ezilen araçta bulunan 73 yaşındaki iş insanı yaşamını yitirirken minibüs şoförü İbrahim Halil Akbal ve kamyon sürücüsü Fikret Çevlik ise yaralandı.

Orhon'un tatil için ailesinin yanına geldiği, İstanbul'a dönmek üzere havalimanına giderken ise kazanın yaşandığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsteki yaralılara ulaşmak için zamanla yarıştı.

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