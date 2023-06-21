O kamyonun sürücüsü tutuklandı! 1 kişi vefat etmişti

Tedavisi tamamlanan kamyon sürücüsü "taksirle ölüme neden olma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fikret Ç.'ye ayrıca çevre kanununa muhalefet ve emre aykırı hareketten 15 bin lira cezai işlem uygulandı. Kazada kaburgaları kırılan minibüs sürücüsü Halil İbrahim A.'nın tedavisi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.