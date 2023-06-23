Muğla’da ekipler bayram öncesi denetim gerçekleştirdi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe Müdürlüklerinde Kurban Bayramı öncesi gıda üreten ve satan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşlarımızın kurban vecibelerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirmeleri, sağlık gıda erişimi ve halk sağlığı için özellikle et ve et tüketim yerleri başta olmak üzere gıda işletmelerinde gıda denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerin Kurban Bayramı gününe kadar devam edeceği açıklanırken, vatandaşların olumsuz durumla karşılaşmaları durumunda Alo 174 Gıda Hattına veya '0501 174 0 174' numaralı telefona ihbarda bulunmaları istendi.