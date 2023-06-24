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Haberler Muğla Bodrum bayram öncesi doldu taştı: 48 saatte 50 bin araç girdi

Bodrum bayram öncesi doldu taştı: 48 saatte 50 bin araç girdi

9 günlük bayram tatiliyle binlerce yerli turistin akınına uğrayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 24 saat aralıksız denetim yapılıyor.

İHA
Bodrum bayram öncesi doldu taştı: 48 saatte 50 bin araç girdi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen yerlerden biri yine Bodrum oldu. Dünya'nın önemli tatil yerlerinden biri olan Bodrum, bayramda çok sayıda tatilciyi ağırlıyor.

İlçeye 48 saat içerisinde 50 bin araç giriş yaptı. Bayram yoğunluğunu ile birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Bodrum'da hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 saat esasına göre kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, ilçeye giriş yapan araçları tek tek denetliyor.

Torba Kontrol Noktası'nda polis ekiplerince yapılan denetimlere bomba arama köpeği "Paddy" ve narkotik arama köpeği "Tina" da katılıyor.

Ekiplerin denetimlerinin bayram boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

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