Bölge tekrar yeşilleniyor

GEÇTİĞİMİZ yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan Bördübet yangınında yanan alanlar tekrar yeşeriyor. Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Marmaris Bördübet bölgesinde 21 Haziran 2022'de bir kundaklama sonucu çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayılan, karadan ve havadan yapılan yoğun çalışmaların ardından üçüncü gününde söndürülen orman yangınının üzerinden bir yıl geçti.

4 bin 392 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede çalışmalara hemen başlandı. Bölgede yanık sahalar üretim çalışmaları kapsamında yanan ağaçlardan hızla temizlendi.

İlk fidanlar 11 Kasım'da toprakla buluşturuldu. Bördübet yangınının birinci yılında yanan alanlar adeta küllerinden tekrar doğdu. Alanda yangından tam 1 yıl sonra genç fidanlar yükseldi.