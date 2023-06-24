Marmaris’te dün çıkan orman yangınının altından şok edici bir olay çıktı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Marmaris Sarıalan mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 8 helikopter ve beş uçakla müdahale edildi. Öte yandan yangın bölgesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedin yok edilmek ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı da çalışmaları yangın bölgesinde yerinde takip ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Tavlı'ya Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile birlikte protokol üyeleri de eşlik ediyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından başlatılan soruşturmada 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

ART ARDA YANGINLAR ÇIKTI

DÜN Antalya'nın Kaş ilçesinde de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında bir hektar alan zarar gördü. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde orman kulesi Aktepe mevkiinde ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışması sürüyor.

VURAL EFECİK