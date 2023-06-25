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Haberler Muğla Muğla’da kamyonun kasasından 42 kaçak göçmen çıktı

Muğla’da kamyonun kasasından 42 kaçak göçmen çıktı

Muğla Milas'ta uygulama noktasında durmayan sürücüyü jandarma yakaladı. Yapılan aramada kamyonun kasasında 41 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

DHA
Muğla’da kamyonun kasasından 42 kaçak göçmen çıktı

Muğla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önceki gün saat 22.00 sıralarında Bafa yol kontrol noktasında uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, şüphe üzerine bir kamyonun sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayarak kaçtı. Jandarmanın takip edip durdurduğu kamyonun kasasında 5'i Pakistan, 15'i Suriye, 21'i Afganistanlı olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan soruşturmada organizatör olduğu belirlenen M.B.G ve E.S.G. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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