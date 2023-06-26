Sarhoş yolcu skandalı

İngiltere'nin Manchester kentinden hareket ederek Muğla Dalaman Havaalanı'na gelen uçakta bulunan 2 sarhoş Rus turist olay çıkardı. Ruslar kabin ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Hosteslerin tüm itirazların rağmen saldırgan tavırların sürdüren 2 Rus turist için pilot Selanik Kenti'ndeki Makedonya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Rus turistlerin koltuklarında yapılan aramada boş alkol şişelerine rastlandı. Havacılık Kanunu'na muhalefet ve uçuş güvenliğini tehlikeyle atmak suçlarından iki Rus turist Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen yolcular tutuklanırken uçak gecikmeli olarak Dalaman'a geldi.