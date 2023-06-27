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Haberler Muğla Pehlivan boğalar nefes kesti

Pehlivan boğalar nefes kesti

ADEM ÜLKER
Pehlivan boğalar nefes kesti
MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde 12. Geleneksel Ören Boğa Güreşleri düzenlendi. Pehlivan boğaların nefes kesen mücadelesini binlerce kişi izledi. Milas Ören, 12. Geleneksel Boğa Güreşlerine ev sahipliği yaptı. Ören toprak sahada düzenlenen güreşlerde Muğla'nın yanısıra çevre illerden yaklaşık 100 boğa kıyasıya mücadele etti. Boğaların nefes kesen mücadelesi, güreşleri römorkların üzerinden ve tribünden izleyen binlerce kişi tarafından alkışlandı. Rakiplerini yenen güreşlerin sahiplerine kupa ve para ödülleri verildi.
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