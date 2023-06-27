Tatil cenneti Bodrum’da turizm bayramı

OKULLARIN kapanmasının ardından, bayram ve yaz rezervasyonlarında bir artış yaşandığını belirten Girgin, özellikle bölgenin yurtdışından talep görmeye devam ettiğini dile getirdi. Bayram rezervasyonları kapsamında iç ve dış pazarın hareketlendiğine dikkat çeken Yiğit Girgin, "Bayramdan sonra da buradaki hareketliliğin Temmuz ve Ağustos aylarında devam etmesini bekliyoruz. İç pazar ise Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte hafiflemeye başlar. Bodrum'da gerek turist hareketliliği, gerekse de yazlıkları olanların gelmesiyle kalabalıklaştı. Otellerdeki doluluklar da arttı; yüzde 90 doluluğa ulaştık. Bununla birlikte rezervasyon için hala yerlerimiz var. Bodrum global anlamda marka değeri taşıyan bir ilçe. Ağırlıklı olarak yabancı turisti çeken bir destinasyon. Geçen yıl Bodrum'a bir milyon 200 bin turist geldi" diye konuştu.

HEDEFLERİMİZ YÜKSEK

Özellikle merkez Avrupa ve Rus turistlerin talebinin yoğunlaştığı bilgisini veren Bodrium Otel & Spa Genel Müdürü Yiğit Girgin "Bu sezon için beklentilerimiz yüksek. Turizmci umudunu her zaman güçlü tutmalı. Hedeflerimizin arkasındayız. Gerek bakanlığımız, gerekse de TGA ve tüm profesyoneller olarak çabamız bu yönde. Bu yıl ki hedeflerin tutacağını düşünüyorum. Mevcut durumumuzu Avrupa ve diğer bölgeleriyle kıyasladığımızda otel, hizmet kalitesi ve altyapısı olarak güçlü bir ülkeyiz. Burada Bakanlık ve TGA'nın yürüttüğü doğru çalışmaların sonucunda önemli adımlar atıldı. Sürdürülebilir turizm sertifikasyonuyla birlikte globalde doğru hamleler yapıyor olacağız" dedi.

FARKLI ALTERNATİFLER

Bodrum olarak turizm hedefleri anlamında iddialı olduklarını kaydeden Girgin, "Bu yılki hedeflerimizin yukarı yönlü gideceğini düşünüyoruz. Bunu önleyecek negatif bir işaret yok. Uçak seferleri artarak sürüyor. Euro / TL hareketliliğiyle birlikte turistin tatil için yönünü ülkemize çevireceğini düşünüyorum. Merkez Avrupa ülkeleri başta olmak üzere; İngiliz, Polonyalı ve Rus turistler açısından güzel bir talep söz konusu. Bodrum'daki otellerin yayılım alanları sınırlı. Bu nedenle farklı alternatifler bulmak mümkün. Burada gerek her şey dahil, gerek oda kahvaltı alternatifleri mevcut. Bodrum üst segment bir profile de hitap ediyor. Her şey dahilde de kendimizi ayrıştırıp önemli bir misafir portföyünü ağırlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.