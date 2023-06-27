Turistten bile şikayet etti!

Dünyanın turizm cennetlerinden biri olan Bodrum'a turist gelmesi kadar normal ne olabilir. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, nüfusun yaz aylarında 2 milyona ulaşmasının çöp sorununa neden olduğunu kışın 600 bin olan insanın çöpünü alacak kadar kadroya sahip olduklarını dile getirerek, soruna çözüm getirmek yerine bahane üretmesi tepkilere neden oldu.

BAHANE ÜRETİYOR

Aras'ın Bodrum'un bozuk yolları için de Bakanlığı sorumlu tutmasına da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan cevap geldi: "Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen üstlendiğimiz çalışmaları nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız."

Bodrum Belediye Başkanı'nın yaptığı paylaşım görenleri şoke etti. Yoldaki atıkların kaydedildiği videoyu paylaşan Aras, nüfus artışına dikkat çekerken kirlilik nedeniyle tatilcileri suçladı. Aras'ın bu paylaşımına vatandaşlardan, "Turizm bölgesine yoğun ilginin olması Bodrum'un turistle dolup taşması kadar normal olan ne var. Belediye Başkanı Aras bir sorun oluşuyorsa bunlara çözüm üretmesi için seçilmedi mi? Esnaf, tatilciler hizmet bekliyor. Oysa Sayın Aras işin kolayını bulmuş bahane üretmek" dediler.

BAKANLIĞI HEDEF ALDI

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Sayın Aras, devletin sorumlulukları ve sizin sorumluluklarınızı bir açıklasanız da anlasak. Yollar berbat, kim sorumlu" sorusuna yanıt veren Aras bu kez Bakanlığı hedef altı: "Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok. İyi akşamlar." Çok geçmeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan cevap geldi.

Mumcu, "Sayın Başkan belirtmek isterim ki Bodrum'un belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyor ki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız. Bodrum'da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz altyapı arıtma ve bunların onarımından kaynaklı asfalt çalışmalarını da nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız. Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim. Hayırlı sezonlar geçirmeniz dileğiyle" dedi.