Çevre katliamı

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalıkavak'ta bulunan arıtma tesisinin yetersiz kalması nedeniyle denize arıtılmadan pis su bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Bölgede Akdeniz foklarının yaşam alanları bulunduğu için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Küdür Yarımadası'nda işlenen bu çevre katliamına tepkiler olmuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) bünyesinde bulunan Gümüşlük Atık Su arıtma Tesisi, hem mavi bayraklı Gümüşlük sahilini hem de tarihi Antik Mynhdos Kenti'ni katlediyor.

TURİSTLER KOKUDAN KAÇIYOR

Gümüşlük sahiline gelen yabancı turistlerin koku ve kirlilikten dolayı kaçtıkları öğrenildi. Antik Mynhdos Kenti Kalıntıları içerisindeki turizm köyü Gümüşlük'te üç mahallenin atık sularının, arıtma tesisinden arıtıldığı iddia edilerek Demirciler Deresi'ne bırakılması, oradan 900 metre sonra Gümüşlük Koyu Çayıraltı Plajı'ndan denize dökülmesine vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Bilim insanları, Myndos sahiline atık su boşaltılmasını protesto ederek, "Atık su arıtma tesisiyle 5 kat daha fazla atık su boşaltılması, Gümüşlük'ün bir zamanlar mavi bayraklı plajının idam fermanıdır" İfadelerini kullandı. Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin arttırılmasının ardından dere aracılığı ile atık suların denize ulaştığını ve Gümüşlük

koyunun aşırı kirlenerek denize girilemeyecek hale geldiği ve hastalıklara davetiye çıkarıldığı belirtildi.

MUSKİ'DEN CEVAP ALAMADILAR

Bodrum Yarımadası'nın iki antik yerleşiminden biri olan Myndos'un sahiline atık su boşaltılmasına hakkında MUSKİ'den cevap alamadıklarını belirten uzmanlar, "Yüksek işletme maliyetli bir projede ısrar etmek, kamuyu zarara uğratacağı gibi, etik kurallara, çevreci yaklaşıma uymayan ve yöre halkını dikkate almayan bir yatırımdır. Turgutreis İleri Atıksu arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesi ile ilgili çekincelerimizi, önerilerimizi MUSKİ Genel Müdürü dâhil olmak üzere ilgili idarelere defalarca ilettik. Ancak tüm çabalarımız cevapsız kaldı. Bu arıtma ve kanalizasyon projesinin yaratacağı çevresel sorunlar dikkate alınmadan 'Dünya Bankası Finansmanı perdesinin arkasına gizlenerek Ben yaptım oldu' anlayışı ile ısrarla sürdürülmeye devam ediyor" ifadelerini kullandılar. Uzmanlar, CHP'li belediyelerin kaş yapmak isterken göz çıkardığını, Gümüşlük sakinlerinin durumdan çok rahatsız olduklarını, yerli ve yabancı tatilcilerin de bölgeye gelmemeye başladığını vurguladılar.

BİRÇOK ÜNLÜ YAŞIYOR

Gümüşlük'te, aralarında Nurgül Yeşilçay, Nejat İşler, Fehriye Evcen - Burak Özçivit, Ceylan, Ekin Türkmen, Seyyal Taner, İbrahim Kutluay, Açelya Elmas, Jehan Barbur, Tan Taşçı, Mihriban Er gibi isimlerin bulunduğu onlarca ünlü yaşıyor. Bu isimlerden bazılarının burada evi var bazıları da yılın büyük bölümünü burada geçiriyor.

KUŞ CENNETİNE GİZLİ BORU

Bodrum Mumcular'daki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi, artan nüfusa rağmen bir türlü yenilenmiyor. Yaz aylarında 50 bini bulan nüfusun atık suyunu karşılayamayan tesisten, gizli şekilde döşenen boruyla Mazı Çayı'na deşarj edilen pis sular, kuş cenneti Tuzla Sulak Alanı'na akarak çevre felaketine yol açıyor. Mumcular'daki tesiste kapasite artırımına gitmeyen CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, ihtiyaca cevap veremeyen tesisinden gizli borularla Mazı Çayı'na bırakılıyor. Arıtılmamış sular önce çaya, buradan da kuş cenneti Tuzla Sulak Alanı'na akıyor. Arıtmanın ihtiyaca cevap verememesi bir yandan insan sağlığını tehdit ederken, diğer taraftan ise göz göre göre bir çevre felaketine yol açan kirlenme ve kokuya sebep oluyor. Çevreciler tarafından kanalizasyon suları nedeniyle Tuzla sulak Alanı'na gelen flamingolarda büyük bir azalma olduğu ve burada üreyen diğer bazı kuş türlerinin de tehdit altında bulunduğu ileri sürüldü. Bodrum Mumcular'da yaşanan çevre felaketine tepki gösteren vatandaşlar, her fırsatta çevre konusunda hassas olduklarını iddia eden CHP Büyükşehir belediye başkanı Osman Gürün'e seslenerek, bir an önce bu çevre felaketinin durdurulmasını istediler. Defalarca bu konuyu bildirmelerine rağmen her gün tonlarca atık suyun arıtılmadan kuş cennetine akıtıldığını ve hiçbir tedbir alınmadığını dile getirdiler. Vatandaşlar, özellikle flamingolarıyla anılan Tuzla bölgesinin artık can çekiştiğini ve acil önlem alınmaması halinde kuş cennetinden "kuş cehennemine" döneceğini ifade ettiler.

KESİN KORUNACAK ALAN

Milas'ta flamingoları ile ünlü olan Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı ve Çevresi, 2021 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti.

PROF. DR. AHMET NURİ TARKAN

'BU GÜZELİM YERLERDE NE DENİZ KALIR NE DE DOĞA'

Görev yaptığı sürede Muğla kıyılarında kirlilikle ilgili önemli çalışmalar yapan Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan, "Kanalizasyon sularının arıtılmadan denize deşarj edilmesi, tek hücreli ve çok hücreli canlıların yani plantomlarin çoğalmasına yol açar. Ayrıca denizde oksijen azalmasına yol acarak hem hızlı hareket eden hem de deniz dibinde sabit duran bitkisel canlıların yok olmasına neden olur. Arıtılmadan

denize deşarj edilen kanalizasyon atıkları denizin rengini değiştirip bulamaç gibi olmasına yol acar. Bu da doğal olarak kokuya neden olur ve insanları da hem görsel hemde fiziksel olarak olumsuz etkiler. Bu anlamda bölgenin turizm destinasyonuda tehlikeye girmiş olur, Turizm bölgelerinde kanalizasyon ve arıtma tesisi sorunlarının acil olarak giderilmesi gerekmektedir. Yoksa bu güzelim yerlerde ne deniz kalır nede doğa" açıklaması yaptı.

'ÖLEN DENİZ' OLUYOR

Fethiye Ölüdeniz'de de tam bir doğa katliamı yaşanıyor. Muğla'nın cennet köşesi Ölüdeniz'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisinden gizli şekilde döşenen borularla kanalizasyon sularının denize bırakılması bir kez daha Belediye Başkanı Osman Gürün'ün vurdumduymazlığını ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığın uyarısına rağmen kapasiteyi artırmadı. Hal böyle olunca dünyaca ünlü Ölüdeniz'de Deve Plajı ve Gemiler Koyu açıklarında karadan döşenmiş borularla denize arıtılmadan kanalizasyon suları boşaltılıyor. Yaşanan bu çevre felaketini görenler isyan ediyor.

