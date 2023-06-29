Muğla sahillerinde yoğunluk sürüyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren günübirlik turlara katılan çok sayıda ziyaretçi, teknelerle Gökova Körfezi'nin koylarını gezerek mavi sularda yüzme imkanı buldu.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

Akyaka'da yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu. Akçapınar sahilinde sörfçülerin rüzgarla dansını tatilciler ilgiyle izledi.

FETHİYE

İlçeye tatile gelenler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları da su sporları yaptı.

Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütü yaprak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bodrum ve Marmaris sahillerinde de tatilciler dolayısıyla yoğunluk yaşandı.