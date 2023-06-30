Bodrum ve Marmaris şantiyeden farksız!

Muğla'daki Marmaris Yat Limanı düzenleme ve yenileme çalışmaları, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ocak ayında başladı ve mayıs ayında tamamlanacağı açıklandı. Temmuz ayının gelmesine rağmen biten bir çalışma yok ve ilçe halen şantiye görünümünde. Çalışmaların tamamlanmaması turistleri, Marmarislileri ve esnafı canından bezdirdi.

TURGUTREİS DE AYNI DURUMDA

Turgutreis' de iş merkezi inşaatı durdurulmadı. Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'da da aynı manzaralar yaşanıyor. Mayıs 15 itibarıyla devam eden inşaatları mühürleyen ve para cezası kesen CHP'li Bodrum Belediyesi, Turgutreis'te kendisinin yaptığı meydan ve iş hanı inşaatına ise devam ediyor. Koskoca bir şantiyeye dönen Turgutreis'teki çalışmalar sebebiyle, sahilde yürüyecek alan dahi kalmadı. Yollardaki hafriyat kamyonlarından trafik alt üst olmuş durumda. Tozun ve toprağın etrafa yayılması turistleri oldukça rahatsız etmekte. "Turizm mevsimi zaten 5 ay. CHP'li Belediyeler turist gelmesin diye elinden geleni yapıyor" diyen esnaf para kazanmaktan vazgeçtiğini, kirayı bile ödeyemeyeceğini söylüyor.

MUĞLALI ESNAF İSYAN EDİYOR

İNŞAATLARIN devam etmesi nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, inşaatların belli dönemlerde yapılmasının önemine dikkat çekti. Esnaf ise kapanan yollar nedeniyle turistlerin alışverişe gelmediği için işlerinin kötü gittiğini söylüyor.

TURİSTLER RAHATSIZ OLDU

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İnşaatların devam etmesi yerli ve yabancı turistleri rahatsız ediyor. Bunun yanında bölge esnafı ve vatandaşlarının da bu konuda sıkıntıları var. Zaman yönetimini çok iyi kullanarak belli dönemlerde inşaatların yapılmasının öneminden bahsetmiştik. Bunu ilgili kurumlara yazılı olarak dile getirmiştik. Biz bu işin takipçisiyiz ve çift vardiya yöntemiyle sürecin hızlandırılması gerekiyor. Seyahat acenteleri bu inşaat çalışmalarını takip ediyor. Onlar da buna göre gelecek yıl uçak planlamaları yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmeliğe göre 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arası göz ardı edilmemeli. Geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmasından rahatsız olan turist, pansiyonu terk etti. Bunun üzerine zabıtayı arayarak konunun takipçisi olduk ve inşaat faaliyetini durdurmaya çalıştık. Kışın inşaatlar, yazın da biz çalışalım" şeklinde konuştu.

"BÖYLE DEVAM EDİLİRSE SENEYE DE SORUN YAŞARIZ"

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli de, pandemi, Rusya - Ukrayna savaşı gibi sebeplerden dolayı turizmin darbe aldığını hatırlatarak, "Marmaris bölgesinde artık hata yapma lüksü bulunmamaktadır. Yani şöyle diyebiliriz, gerçekten bizim sektörümüzün bir başka canı kalmadı. Bizim yaralarımızı sarıp, nasıl bir çıkış yakalamamız gerektiğini konuşurken şu an misafirimizin bu olumsuzlukla yüzleşmesi hakikaten çok büyük bir kayıptır. Sezonu erkene çekmek üzere bütün odalar ve belediyemiz olarak kış boyunca çaba sarf ettik, fuarlara katıldık. Uçak tarihlerini erkene aldırdık fakat 17 Mart yani 10 gün erken aldırmaya başardığımız Birleşik Krallık misafirlerinin şu an bu manzarayla karşılaşması hakikaten çok üzücü" dedi.

"Biz bu şekilde bu sezonu değil ilerideki seneleri de kaybederiz" ifadelerini kullanana Mustafa Deliveli, "Otelcilerin bir odasının bile boş kalma lüksü bulunmamaktadır" diyerek yetkililerin inşaat çalışmalarını hızlandırmasını rica ettiklerini belirtti. TURSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, turizm mevsimi başlamışken inşaatın devam etmesinin doğru olmadığını vurguladı ve "Bazı acentelerimizin zor durumda kalmamak için destinasyonlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını öğreniyoruz. Tabii bu bizim için üzücü bir olay o nedenle en kısa zamanda bitirilmesi ya da sezon bitince devam etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

TURİSTLER BAŞKA ÜLKELERE GİDİYOR

İŞ yapamaz hale geldiklerini belirten Yat limanı esnafı, "Bu gidişle para kazanmak bir yana eleman maaşlarını ve kiraları ödeyemeyeceğiz" dedi. Esnafa destek Marmaris Ticaret Odası (MTO), Deniz Ticaret Odası (DTO), Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) geldi.

"TİCARİ KAYIP YAŞIYORUZ"

MTO Başkanı Mutlu Ayhan, "İlçemize gelen turistlerin burada devam eden çalışmalar nedeniyle Marmaris Yat Limanı'na uğramadığını, yine bu nedenle otelden çıkmadıklarını, hatta rezervasyonlarını dahi başka yerleye kaydırdıklarını üzülerek öğreniyoruz. Turizm sezonumuzun kısıtlı olmasından dolayı yılın sadece belirli döneminde iş yapabilen Marmaris iş camiası, burada devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle ciddi bir ticari kayıp yaşamaktadır. Bu mağduriyeti daha önce dile getirmiş olmamıza rağmen ne yazık ki çalışmalar oldukça yavaş ilerlemektedir" dedi.

"İNŞAATLAR DURDURULSUN"

AYHAN "GETOB, TÜRSAB, Deniz Ticaret Odası, Şoförler Odası olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili genelgesi uyarınca 15 Mayıs tarihi itibariyle turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm ve çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi bulunan tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu nedenle, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'nden Marmaris Yat Limanı Altyapı ve Yenileme çalışmalarının 15 Mayıs tarihine kadar yeniden turizme hizmet edecek şekilde tamamlanmış olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"HER ŞEYE KATLANDIK"

YAPILAN çalışmalardan dolayı mağdur olduklarını söyleyen esnaf Buse Özdemir, "Turgutreis meydan ve altyapı projesi çok uzun zamandır var. Kış boyunca bitmesini bekledik. Her türlü toza, çamura ve gürültüye katlandık. Haziran ayında bitecek dendi ama maalesef bir türlü bitmiyor. Yollar berbat ve bizim tam önümüz marina. Yerli ve yabancı turistin yoğun olarak burada olması gerekiyor. Her gelen gibi biz de çok şikayetçiyiz. Yayaların geçmesi için kullanabileceği doğru düzgün bir yol yok. Araç park yeri sıkıntısı var. Bu yaz nasıl geçecek bilmiyorum" sözleriyle endişelerini dile getirirdi.

CHP'Lİ BELEDİYELER KARŞI KARŞIYA GELDİ

BİTİRİLEMEYEN ve tepki çeken çalışmalardan dolayı CHP'li Muğla Büyükşehir ile Bodrum ve Marmaris Belediyeleri birbirine düştü. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalışmaların bir an önce tamamlanması için ekip ve araç desteği vermek istediklerini, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu talebin kabul edilmediğini söyledi.

YILLARDIR AYNI SÖZLER

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Turgutreis'te devam eden çalışmalar için, "Çevreye rahatsızlık vermemek, bölge sakinlerini ve esnafları mağdur etmemek için gece saatlerinde bile çalışmalar sürüyor. Yakın zamanda çarşı içi taş döşeme çalışmaları, dere düzenlemesi, yağmur suyu hatlarının yenilenmesi kısa sürede tamamlanmış olacak" açıklaması yaptı ve çalışmaların Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü söyleyerek topu Büyükşehir'e attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, gecikme yaşandığı itiraf edildi ve Marmarislilerden özür dilendi. Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın açıklamasına da, "Bodrum'u geleceğe taşıyacak, marka değerine güç katacak, yapılan çalışmalar bittiğinde

herkesin "bu işte benim de payım var" demek isteyeceği bu büyük yatırım iradesini kamu ciddiyetiyle , vatandaşının tek kuruşunun hesabını sorarak, siyasi ikballere göre değil kentin ihtiyaçlarına göre hareket ederek Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapmaktayız. Çok kısa bir süre sonra alt yapısı ve geleceği sağlam bir Bodrum'da mutlu günlerde buluşmak dileğiyle kamuoyuna saygılarımızı sunarız" cevabı verildi.