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Haberler Muğla Muğla'daki yangında pilotlardan alkışlanacak hareket! Sortilerle Türk bayrağını korudular

Muğla'daki yangında pilotlardan alkışlanacak hareket! Sortilerle Türk bayrağını korudular

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan makilik yangınında helikopter pilotlarının Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet takdir topladı. Pilotlar, art arda yaptıkları sortilerle Türk bayrağı üzerine su boşaltarak bayrağın zarar görmesini önledi.

DHA
Muğla’daki yangında pilotlardan alkışlanacak hareket! Sortilerle Türk bayrağını korudular

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve yaklaşık üç saatte kontrol altına alınan otluk alandaki yangına havadan müdahale eden helikopter pilotlarının Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet takdir topladı.

Otluk yangını rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bölgeye hakim tepede dev direkte asılı bulunan Türk bayrağının olduğu alana bir kaç metreye kadar yaklaştı. Yangını havadan müdahale eden helikopter pilotları, Türk bayrağının yangında zarar görmemesi içir büyük çaba sarf etti. Orman helikopteri pilotları, art arda yaptıkları sortilerle Türk bayrağı üzerine su boşalttı. Pilotların başarısı sonucu Türk bayrağı zarar görmezken, o anlar İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

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