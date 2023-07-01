Sahillerde yer kalmadı deniz insanla doldu taştı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından Bodrum'a yerli turist akını yaşandı. Bayramın 2. günün itibariyle otel doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. İlçeye giren araç sayısının ise yaklaşık 300 bin olduğu belirtilirken; eğlence mekanlarından sahillere, alışveriş merkezlerinden gezilip görülecek yerlere kadar Bodrum, yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Havaların da ısınmasıyla tatilcilerin denize akın ettiği bodrumda deniz ve sahiller serinlemek isteyenlerin akınına uğradı. Bodrum'da hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 26 dereceyi gösterirken, başta Gümbet olmak üzere, Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak plajlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Sahili dolduran tatilciler denizin tadını doyasıya çıkararak, serinledi. Bazı tatilciler ise şezlonglarda, güneşlenip, kitap okumayı tercih etti. Bodrum'da bayram süresi boyunca plajlardaki hareketliğin sürmesi bekleniyor.

SON 3.5 GÜNDE 50 BİNDEN FAZLA ARAÇ GİRİŞ YAPTI

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle Bodrum'a, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre son 3,5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı. Öte yandan hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de plajlar doldu.

'SAKİN KENT'İN NÜFUSU BAYRAMDA 100 BİNİ GEÇTİ

MUĞLA'DA Kurban Bayramı tatilinin en fazla rağbet gören tatil beldesi "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nin 3 bin olan yerleşik nüfusu, bayramın ikinci gününde 100 bini geçti, denizde ve yollarda adım atacak yer kalmadı. Sahil, Kadın Azmağı ve Akyaka girişinde adeta insan seli yaşanırken, mahalle içinde araçla hareket etmek neredeyse imkansız hale geldi. İzmir, Aydın ve Denizli istikametinden gelen araç sürücülerinin giriş yaptığı Sakartepe rampasında karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

SAAT 16.00 itibari ile günlük 31 bin aracın giriş yaptığı Akyaka'da bu yoğunluğun yaz ayları boyunca devam etmesi bekleniyor. Akyaka'ya Manisa'dan gelen bir sürücü, "Bir saattir Akyaka'ya inemedik. Hep İzmir'e gidiyorduk. Bu bayram değişiklik yapalım dedik ama İzmir'in gözünü seveyim" derken, bir başka sürücü, "Eskiden Akyaka böyle değildi, bir saattir Menteşe Kötekli'den buraya bir saatte geldik" dedi.

SABAH erken saatlerde İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak gibi yakın illerden araçları ile Akyaka'ya gelen vatandaşlar, çeşitli aktivitelere katılma imkanı buluyor. Yüzmek ve güneşlemek isteyenler sahile, Kadın Azmağı'nda tekne turu yapmak isteyenler küçük elektrikli tekneler ile tekne turuna çıkıyor.

ALAÇATI SOKAKLARI TATİLCİ AKININA UGRADI

TÜRKİYE'NİN gözde tatil bölgelerinden İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu. Alaçatı Çarşısı, gündüz saatlerinde bile sıcak havaya rağmen dolup taştı. Berrak denizi, taş evleri, damla sakızı dondurması ve çeşitli otlardan yapılan lezzetli yemekleriyle meşhur olan tatil bölgelerinden Alaçatı, bu yıl da tatilcilerin mekanı oldu. Geçmiş yıllarda yılın her günü rüzgarlı olması sebebiyle genellikle sörfçülerin gözde bölgesi olan Alaçatı, artık tatil sezonunda en çok tercih edilen bölge konumunda. Çeşme'nin en güzel mahallelerinden olan Alaçatı'daki butik otellerde konaklayarak tatil yapanların yanı sıra İzmir'den günü birlik olarak gelen vatandaşlar da yoğunluk oluşturuyor.

ACIPAYAM KANYONU TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesindeki kanyon, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği yerlerden oldu. Turizme kazandırılan Acıpayam Kanyonu'nun ziyaretçi sayısı günden güne artıyor. Kent merkezine 95 kilometre uzaklıktaki Benlik ve Olukbaşı mahalleleri arasındaki bölgede bulunan kanyon, serinlemek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Çam ağaçlarıyla dolu kanyonda yaklaşık 10 kilometrelik yürüme alanı ve süs havuzları bulunuyor. İstanbul'dan kanyona gelen Ali Armağan, kanyonda manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "İlk kez geliyoruz. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi. Doğası temiz ve güzel bir havası var. Herkesin bir kez de olsa Acıpayam Kanyonu'nu görmesini tavsiye ederim" dedi.

HERKESİN GELİP GÖRMESİ GEREKİYOR

BALIKESİR'DEN gelen Ahmet Alkaya da kanyona ilk ziyareti olduğunu ifade ederek, uzun bir yolculuk olmasına rağmen geldiklerine değdiğini söyledi. Alkaya, "Gerçekten ilk defa böyle bir manzara gördük. Yeşilin her tonunu burada gözlemledik. Buralar farklı, Balıkesir'e gidince arkadaşlarıma anlatacağım" dedi. Ayşe Tekin de İzmir'den üçüncü kez buraya geldiğini belirterek, "Çok güzel, şahane bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

MARMARİS'TE TEKNE TURLARINDA YOGUNLUK

YABANCI turistlerin yanı sıra bayram tatilini Marmaris'te geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, Güney Ege'nin mavi ile yeşilin kucaklaştığı ender güzellikteki koylarını yakından görmek için tekne turlarına katıldı. Marmaris, Hisarönü ve Gökova körfezlerinden demir alan teknelerde sabah saatlerinde yerlerini alan tatilciler, Ege'nin mavi sularına açıldı. Koylarda verilen molalarda bol bol yüzen turistler, bayram tatilinin tadını çıkardı.