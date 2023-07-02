  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris’te ‘Oku- Bırak Projesi’ başladı

Marmaris’te ‘Oku- Bırak Projesi’ başladı

VURAL EFECİK
Marmaris’te ‘Oku- Bırak Projesi’ başladı
MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde 'Oku- Bırak Projesi' başlatılırken, proje ilçe geneline yayılmaya çalışılıyor. Bozburun Mahallesi'nde vatandaşların okuyup beğenerek başkalarının da okunması için rafa koyduğu 'Oku-Bırak Projesi' başlatıldı. İlçede Salih Yiğit tarafından başlatılan projeye, ilk olarak Narmela Bayamlioğlu'nun işletmeciliğini yaptığı kafeden destek geldi. Vatandaşlar okuyup beğendiği ve başkalarının da okunması tavsiye ettiği bir kitabi isim ve soy isimlerini yazarak kafedeki proje rafına bırakıyor. Kitap okumak isteyen vatandaşlar da buradan beğendiği bir kitabı alabiliyor. Bozburun'da yaşayan yazarlar Sühendan Mengüç ve Salih Yiğit'in de kitaplarının de yer aldığı proje rafındaki kitaplar her geçen gün artıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA