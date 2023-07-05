Bodrum'da 9 günlük tatilde 36 günlük su harcandı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 24 Haziran- 2 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar yüzde 85 doluluğa ulaştı. 200 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı. Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken, geçen yıl bu dönemlerde yüzde 84'ler civarında olan ve Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 16-24 Haziran arasında yüzde 42'den yüzde 37'ye, Mumcular Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 66 civarında olan doluluk oranı yüzde 42'den, yüzde 38'e düştü.