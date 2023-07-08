Kabotaj Bayramı’nda gençleri lağım suyunda yüzdürmüşler!

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye'de düzenlenen yarışmalarda çocuk ve gençlerin kanalizasyon suyu boşalan kirli körfezde yüzdürüldüğü ortaya çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yarışmalarda gençler CHP'li Büyükşehir ve Fethiye belediyelerinin seçim döneminde temizleme vaadinde bulunduğu ve kanalizasyon sularının boşaldığı kirli körfezde yüzmek zorunda bırakıldı. Fethiye Körfezi'nde oluşan kirliğin ve çöplerin arasında yüzen yarışmacıları izleyenler, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Seçim döneminde körfezi temizleme sözü verdiler. Ancak bu söz tutulmadı. Körfezdeki kirlilik ve koku dayanılmaz hale geldi. Yerel seçimler geliyor. Hangi yüzle oy isteyecekler" dedi.