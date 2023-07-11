Valilikten sıcak hava ve yangın riski uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla bölgesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 40 dereceye çıkması uyarısında bulunmasını adından Muğla Valiliği de vatandaşları sıcak hava ve yangın riskine karşı uyardı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin sıcak hava dalgası etkisine gireceği, sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini arttıracağı öngörülmektedir. Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki günlerde ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir" denildi.