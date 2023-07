Rus pilot Ilia Ivaschenko, kaza sonrası geçirdiği 10 ameliyatın ardından koltuk değnekleriyle de olsa yürümeye başladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kök hücre tedavisi sayesinde ayakları kesilmekten kurtarılan Ivaschenko, tedavi sürecinde kansere yakalandığını öğrendi. Ivaschenko, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından kaza günü yaşananları ilk kez anlattı. Türkiye'deki ilgiden çok memnun kaldığını belirten Rus pilot "Burada bu kadar ilgiye şaşırdım. Orman personeline can borcum var. Ancak ben kendi akrabalarımdan görebilirdim bu kadar sıcaklığı. Artık siz benim her şeyimsiniz. Ben sizin ormanın bir üyesiyim. Her zaman sizin hizmetinize hazırım. Hepinizi buradaki süreç bittikten sonra sizi Moskova'da misafir etmek isterim." ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Ivaschenko "İyileşmeye çalışıyorum. Tekrar uçmayı çok isterim. 35 senedir bu sahada görev yaptım. Bir daha uçamayacağımı biliyorum. Bu benim için onur ve gurur verici bir meslektir." açıklamasında bulundu.

'HAVADA SİSE YAKALANDIK'

Deneyimli bir savaş pilotu olan Ilia Ivaschenko, kaza anında kontrolün kendisinde olmadığı söyledi. Yere çakıldıklarında ve sonrasında neler yaşandığını hatırlamadığını belirten Ivaschenk, "Taşköprü'den Marmaris'teki yangın için hareket ettik ve arası çok uzun olduğu için yakıt almak istedik. Bunun için de Çardak bölgesinde iniş yapmayı planladık. Sanırım bizim pilotumuz yanlış bir planlama yaparak, bazı şeyleri gözden kaçırmış. Sise yakalandık ve sisten kurtulmak için geri döndüğümüzde 10 dakika yakıtı boşa harcamış olduk.

'BİRİNCİ MOTOR KAPANDI'

Biz Çardak bölgesine geldiğimizde bin 300 metre yükseklikte uçuyorduk. Helikopterde 'yakıt bitti' göstergesi yanmaya başladı ama biz çok yüksekteydik. Bunu görür görmez dağı aşıp, ilk gördüğümüz dün bir alana inmek istedik. Navigasyonda Çardak Havaalanı'na inmemiz için 12 dakika gösteriyordu. Yakıt uyarısı yapıldıktan sonra 15 dakika daha uçma hakkımız oluyor. Biz daha inişe geçer geçmez ilk motorumuz tamamen kapandı. Helikopter inmeye başlarken, ben sağ tarafta oturuyordum ve sol tarafta bulunan pilotu gördüğümde kendisini çok korku sarmıştı ve bu nedenle bir şey yapamıyordu. Bu yüzden hemen kontrolü tamamen ben aldım. Tek motorla inmeyi neredeyse başarıyordum. Birinci motor kapandıktan birkaç saniye sonra ikinci motor da kapandı" diye konuştu.

HELİKOPTER DÜŞMÜŞTÜ

MARMARIS'TEKI orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu'ndan havalanan helikopter, yakıt ikmali yapmak için Denizli'nin Çardak ilçesine iniş yaptığı esnada yaşanan bir kaza nedeniyle Gemiş Mahallesi kırsalına düşmüştü. Helikopterin metal yığınına döndüğü kazada mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybederken pilot Ilia Ivaschenko, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Kenan Erdem ise yaralanmıştı.