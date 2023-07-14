15 Temmuz şehidi polis memuru Eker’in babası o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

"BU ÜLKEYİ BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

15 Temmuz şehidi Polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker son olarak şunları aktardı;

"Devletimden istediğim milli birlik, beraberlik ve kardeşlik. Bu duygular bizde var. O gece milletimiz öyle bir harekette bulundu ki, yani öyle bir dünya dersi verdi ki bu duyguyu kelimelerle anlatamam. Hiçbir zaman bizim ülke bölünemez. Bizim hürriyetimizi, bizim geleceğimizi kimse karartamaz. Haçlı seferlerinin intikamlarını almaya çalışanlar bizi güçleriyle yenemedikleri için, kendi insanımızdan hainler türetiyorlar. Maşallah çok şükür ki iyi bir Milli İstihbarat Teşkilatı kuruldu. Kendi güzergahımızı tamamladık. Şimdi bundan sonra da gelsin terör grupları cirit atsın bakalım. Benim ülkemde bu asla mümkün değil. Ogün Hakan Fidan'ın evlatları vardı, bugün de İbrahim Kalın'ın evlatları var. Hiçbir zaman bu ülkeyi hainlere teslim etmeyeceğiz. Dünya var oldukça bunlar bize hainlik yapacaklar onların önünde biz keseceğiz."