15 Temmuz şehidi polis memuru Eker’in babası o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz programlarında nerede olduğu ile ilgili bilgi veren baba Nihat Eker, "Oğlumuzun mezarı Aydın'da olduğu için sabahtan şehit mezarlığında olacağız. Akşamda burada şehit olduğu için buraya gelme gibi bir durumumuz var'' diyerek programları devlet erkanı ile birlikte takip edeceğini söyledi.
"DEPRESYON İLAÇLARI KULLANIYORUM"
Sağlık durumu ile ilgili de konuşan Şehit babası Eker, "3 seneye kadar sağlık durumumuz iyiydi. Fakat bu direnç artık gittikçe kayboluyor, aynı Mehmet Seki'nin babası gibi. Çok yoruldu, koştu adam, sonunda vefat etti. Ben de kendimi artık biraz kızağa almaya düşünüyorum. Bana bir depresyon ilacı verdiler. Onu da bir iki ay kullandım ve şu anda biraz iyi görünüyorum. Tansiyon hastası olduk. Herhangi bir heyecanlanmada yükselebiliyor, şeker yükselebiliyor. Böyle ufak tefek rahatsızlıklarım var. Bunda çok şükür idare ediyoruz. Hanımla beraber hep taşınıyoruz. Bir kızım kaldı 2 tane torunum var ailece böyle yaşıyoruz" dedi.