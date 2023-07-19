  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 747 yolcu getirildi

Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 747 yolcu getirildi

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 747 yolcu getirildi. Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

AA
Bodrum’a kruvaziyerle 2 bin 747 yolcu getirildi

Girit Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 747 yolcu ve 918 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA