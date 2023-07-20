Ali Kerim karşıya geçemedi

MUĞLA'DA yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Ali Kerim Acar'a motosiklet çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise tutuklandı. Bodrum Konacık Atatürk Bulvarı'nda, Turgutreis istikametine seyreden motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Ali Kerim Acar'a çarptı.

Yol kenarına savrulan çocuk, başını park halindeki kamyonete vurdu. Devrilen motosiklet ise önündeki otomobile çarparak durabildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Acar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmek için ambulansla yola çıkarılan Ali Kerim Acar, yolda hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Turgutreis'te toprağa verilecek. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi