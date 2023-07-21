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Muğla'da dere yatağında bir şahıs ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde 60 yaşındaki Ömer Karacan'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Karaca'nın sağlık probleminin olduğu ve bu nedenle kendini asarak hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

İHA
Muğla’da dere yatağında bir şahıs ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde Yaka Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda Ömer Karacan (60) isimli şahıs sahibi olduğu marketten çıkarak uzun süre geri dönmedi. Karacan'ın sağlığından endişe eden yakınları şahsı mahallede aramaya başladı. Karacan, vatandaşlar tarafından sahibi olduğu marketin 200 metre uzaklığında bulunan dere yatağındaki bir zeytin ağacına asılı vaziyette bulundu.

Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karacan'ın hayatını kaybettiğini belirtledi. Karacan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, sağlık probleminin olduğu ve bu nedenle kendini asarak hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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