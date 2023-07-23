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Haberler Muğla 25 sahilde gece yasağı

25 sahilde gece yasağı

OSMAN AKÇA
25 sahilde gece yasağı

NESLİ tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması, yavruların güvenle denize ulaşabilmeleri amacıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 25 kumsala, günbatımından gün doğumuna giriş yasağı uygulanıyor. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'daki 25 kumsalda yavru deniz kaplumbağaların yuvadan çıkış sürecinin başlamasıyla önlemler artırıldı.

30 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

GENELGEYE göre 25 kumsalda 20.30'dan sabah 05.30'a kadar denize girme, çadır kurma, ateş yakma, hem insan hem araç girişi yasaklandı. Yasak getirilen deniz kaplumbağası yuvalama kumsalları şöyle... Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye (Muğla), Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa (Antalya), Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı (Mersin), Akyatan, Yumurtalık, Akkum alt kumsalı, Sugözü alt kumsalı, Botaş alt kumsalı, Hollanda alt kumsalı (Adana) ve Samandağ, Samandağ Kale alt kumsalı (Hatay).Yasaklar 30 Eylül'e kadar devam edecek.

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