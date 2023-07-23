Ormanlarımız için teyakkuza geçildi

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarılıyor. Bu kapsamda bin 23 önleyici kolluk devriyesi, 21'i huzur, 9'u hızır timi olmak üzere toplam 30 motosikletli tim ve 3 bin 69 personel görevlendirildi.

DEVRİYE GÖREVİ YAPILIYOR

Ekiplerce orman yangınlarının olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına ivedilikle bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler verildi. Sahil güvenlik ekipleri, artan hava sıcaklıkları nedeniyle yangın riski oluşan ormanlık alanlarda denizden devriye görevi yürütüyor. Ekipler, il genelinde orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında denizdeki vatandaşları da yangınlara karşı duyarlı olmaları yönünde uyarıyor.

İHA'LAR GÖREV BAŞINDA

İl genelinde görevli İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yeşil vatan 24 saat havadan gözetleniyor. En ufak duman veya kıvılcım tespit edilmesi halinde merkeze gönderilen görüntüler doğrultusunda ekipler hızla harekete geçiyor.

"ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

MUĞLA Valisi Orhan Tavlı, "Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan ilimizde ormanlarımızı ve yaban hayatını korumak, tek bir ağacın dahi yanmaması ve orman varlığımızı artırmak için özveriyle çalışıyoruz." dedi.