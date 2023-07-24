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Haberler Muğla 2’si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi

2’si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi

2’si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi
Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale etti. Sarp arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının yayılmasının önüne geçildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Bu yangında Rusya'dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. Ormanın kahramanları gece gündüz görev başında" dedi.
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