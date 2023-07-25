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Rodos’taki yangından kaçıp Fethiye’ye geldiler

Yunanistan’ın Rodos Adası'nda devam eden yangınlar nedeniyle otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Gümrüklü Limanı'na gelen 400’ ü aşkın turist Fethiye’deki otellere yerleştirilirken bir kısmı da Dalaman Havaalanı’na götürüldü.

İHA
Rodos’taki yangından kaçıp Fethiye’ye geldiler

Rodos'ta 6 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ve otellere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden büyük bir kısmı İngiliz ve Alman vatandaşı 400' e yakın turist 2 ayrı feribotla 2 gün boyunca Fethiye Gümrüklü Limanına getirildi.

Turistlerin tahliyesine yardımcı olan firma yetkilisi Hikmet Selçuk yaptığı açıklamada "Rodosta ki yangın hepimizi üzdü. Feribotumuz ve diğer şirket feribotu 2 gün boyunca Rodostan Fethiye'ye turistleri getirmektedir. Turistler kendilerini karşılayan acentaların ayarladıkları otobüsler ile otellere ardından bazı turist grupları da havaalanına götürülüp uçaklar ile ülkelerine gönderilmektedir" ifadelerini kullandı.

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