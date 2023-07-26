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Rodos’tan Fethiye’ye turist kafileleri geliyor

ERDOĞAN CANKUŞ
Rodos’tan Fethiye’ye turist kafileleri geliyor

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden yangınlar nedeniyle otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Fethiye Gümrüklü Limanı'na gelen 400'ü aşkın turist, Fethiye'deki otellere yerleştirilirken bir kısmı da Dalaman Havaalanı'na götürüldü. Rodos'ta 6 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ve otellere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden çoğunluğu İngiliz ve Alman 400'e yakın turist 2 ayrı feribotla 2 gün boyunca Fethiye Gümrüklü Limanı'na getirildi.

SKYMARİNE yetkilisi Hikmet Selçuk yaptığı açıklamada, "Rodos'taki yangın hepimizi üzdü. Feribotumuz ve diğer şirket feribotu 2 gün boyunca Rodos'tan Fethiye'ye turistleri getirdi. Turistler kendilerini karşılayan acentaların ayarladıkları otobüslerle otellere ardından bazı turist grupları da havaalanına götürülüp uçaklarla ülkelerine gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

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