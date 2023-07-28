"Anne, babam işsiz mi kalacak?"

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin (YK Enerji) çalışanları, aileleriyle birlikte ortak bir açıklama yaptı. Binlerce çalışan ve ailesinin yanı sıra bölge esnafının da katıldığı buluşmada YK Enerji çalışanları adına açıklama yapan Mustafa Koçak "Maalesef buraları bilmeyen, çoğu dışarıdan gelen birileri bizi 'doğa düşmanı, vatan haini' gibi göstermeye çalışıyor. Bu durum hepimizi çok üzüyor, yaralıyor. Artık biz de konuşmak istiyoruz. Bizim de söyleyecek sözümüz var! Çünkü konuyu bilen bilmeyen herkes konuşuyor" diye konuştu.

Santral binası önünde yapılan açıklamada, "Bizler de her anne baba gibi çocuklarımız ve ailemiz için çalışıyoruz. İnsanlar karşımıza geçip 'kömürü çıkarmayın, santraller kapatılsın' diyor. Kapatılsın demek dile kolay! Kapanınca burada çalışanlar ne olacak? Nasıl geçineceğiz, evlatlarımızın geleceği ne olacak? Kapatılsın diyenler bize iş, aş verecek mi?" denildi.

35 YILLIK EKMEK KAPISI

35 yıldır bu santrallerin yerli kaynaklarla enerji ürettiğini söyleyen Mustafa Koçak; "Dedelerimiz, babalarımız bu santrallerden emekli oldu. Santralde çalışanların neredeyse yüzde 80'i 90'ı Milaslı ve bu köylerde yaşıyor. Santral sayesinde çoğumuz sigortalı olduk, emekliliğe hak kazandık. Çocuklarımızı okula gönderdik, evlerimizi yaptırdık, zeytinliklerimize daha iyi bir şekilde bakmaya başladık" dedi.

ESNAF KARŞI ÇIKTI

Eyleme destek veren bölge esnafı adına konuşan Ali Gökbel, "Yıllardır Yeniköy Termik Santrali'nde çalışan arkadaşlarımızın servisini yapıyoruz. Santrallerin kapanması halinde bizim gibi bölgedeki tüm esnaf bundan kötü etkilenir" dedi.