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Haberler Muğla Bodrum'da 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Bodrum'da 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenkik ekipleri iki ayrı çalışmada 30 düzensiz göçmen kurtardı, 34 düzensiz göçmeni de yakaladı. Karaya çıkarılan 64 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

İHA
Bodrum’da 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botlarına (KB,35, KB-4302) alınarak kurtarıldı.

Bodrum açıklarındaki diğer düzensiz göçmen olayında ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot durdurularak bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalandı. İki olayda karaya çıkarılan 64 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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