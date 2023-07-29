‘Kaderimizi başkaları değil, biz belirleyeceğiz’

Milas'a bağlı Akbelen bölgesindeki ormanlık alan Türkiye'nin gündeminde. Bazı provokatörler, faaliyete başlayacak olan madene yönelik protesto başlattı. CHP de durumu siyasi ranta dönüştürmeye çalıştı. Bunlara en güzel cevabı bölge halkı verdi: Biz insan değil miyiz? Ekmeğime aşıma dokunma! Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen bölgesindeki ormanlık alanı koruma bahanesiyle sahneye çıkan "gezi" artığı eylemciler, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyor.

EYLEMCİLER KÖYDEN DEĞİL

Durumu fırsat bilen CHP de olayları siyasi ranta dönüştürmek istiyor. Provokatör gruplara tepki gösteren bölge halkı ise, "Dışarıdan gelen yabancılar bu işi karıştırıyor. Buradaki köylüler santralde çalışıyor. Eylemcilerin arasında köylü yok" diyor.

Santralin çalışma devam etmesini istediklerini belirten bölge halkı dün hem provakatörlere hem de CHP'ye tepki için yürüyüş yaptı. Olayları siyasi rant kapısı olarak gören CHP provokatörlere destek verdi. Bu kapsamda CHP lideri Kılıçdaroğlu, bölgeye gitti. Bölge halkı ise, Kılıçdoğlu ve yanındakilere tepki gösterdi.

ÇALIŞANLAR NE OLACAK?

Muğla'nın Milas ilçesinde 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin işçileri aileleriyle yürüyüş düzenledi.

Açıklama yapan santral çalışanı, "Kömürü çıkarmayın, santralleri kapatın diyorlar. Kapanınca burada çalışanlar ne olacak? Nasıl geçineceğiz, evlatlarımızın geleceği ne olacak" dedi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç de, "Bizim de söyleyecek sözümüz var. Kaderimizi başkalarının belirlemesine izin vermeyeceğiz. Konuyu sadece "ağaç" boyutu ile tek olarak anlatan var. Kendimizi anlatmak istiyoruz. Türkiye'nin milli değerleri olan bu santraller ülkemizdeki toplam enerji üretiminin yüzde 2,5'ini tek başına karşılıyor" dedi. Santralde çalışan Mustafa Koçak, işlerini kaybetmek istemediklerini, yıllardır bu santralde çalıştığını ve ekmek yediğini dile getirdi.

DIŞARIDAN GELDİLER

"Maalesef buraları bilmeyen, çoğu dışarıdan gelen birileri bizi 'doğa düşmanı, vatan haini' gibi göstermeye çalışıyor. Bu durum hepimizi çok üzüyor, yaralıyor. Konuyu bilen bilmeyen herkes konuşuyor" dedi. Koçak, çoğu tanımadıkları, başka yerlerden gelen insanların kendi adlarına konuştuğunu, "Bu durum bizi gerçekten rahatsız ediyor. Ben burada doğdum büyüdüm. Benden daha iyi buraların değerini kimse bilemez. Onlar 3 gün sonra kalkıp gidecek biz burada yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Bölge esnafı adına konuşan Ali Gökbel de yıllardır Yeniköy Termik Santrali'nde çalışanların servis hizmetini yaptığını, ekmek parasını servis hizmetinden kazandığını ve çocuklarını bu şekilde büyütüp, okuttuğunu dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri çalışanları ile Akbelen mevkisindeki ormanlık alanda bekleyen mahalle sakinleri ve çevrecilerle bir araya geldi. Hiç kimsenin işsiz kalmasını istemediklerini belirten Kılıçdaroğlu, her işçinin çalışması ve kazanması gerektiğini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu daha sonra Akbelen mevkisindeki ormanlık alana geçerek, çevrecilerle bir araya geldi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kesim sahasına girmeden kendisini taşıyan minibüse bindiğini gören bölgedeki kalabalık, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir süre tartışmanın yaşanması üzerine Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, koridor oluşturulan alandan geçerek kesim sahasına girdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu arada kesim sahasına girmeye çalışan gruptakiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışma ve arbede de yaşandı. Güvenlik güçleri gruptakilere biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

ARKEOLOG EZGİ KARAMAN: 'BURADA KÖYLÜ KADINLARIMIZ ÇALIŞIYOR'

YK Enerji'nin desteğiyle sürdürülen arkeolojik kazılarda görev yapan arkeolog Ezgi Karaman ise 2006'dan beri maden sahalarının içinde yer alan bölgede sürdürülen kazılarda 94 kişinin çalıştığına dikkati çekti. 75 kişilik işçi kadrosunda Milas köylerinde yaşayan 34 kadının çalıştığını belirten Kahraman, "Arkeolojik kazılarla ilgili olarak gerçeklikle ilgisi olmayan bir manipülasyon kampanyası yürütülüyor. Milaslı kadınların emeği yok sayılmaya çalışıyor. Burada yaşayan ve çalışan insanlar olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.