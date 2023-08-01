İztuzu’nda rekor yılı

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bu yıl rekora gidiliyor. Nesli tükenmekte olan caretta carettaların, geçen yıl 300 olan yuvalama alanı bu yıl 700'e ulaştı. Plajda çeşitli önlemler alınırken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, plajda gece boyu nöbet tutuyor. Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bir yuvaya 100 yumurta bırakıyorlar. İki haftalık aralarla ortalama 2 ile 6 yuva yapabiliyorlar. Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvalama alanı şu an 700'e ulaştı. Rekora gidiyoruz" şeklinde konuştu.