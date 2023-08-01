Moda kralının hayatı huzurevinde son buldu

Renkli bir hayat geçiren Naili Yurdakul 94 yaşında vefat etti. Emeklilik yıllarını geçirdiği Köyceğiz'den Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye nakledilen Yurdakul, hayatını kaybetti. Köyceğiz ilçesindeki aile mezarlığına defnedilen ünlü modacı ilklere imza atmıştı.

DEVLET BÜYÜKLERI

Kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline gelen Naili Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti. Boğaz köprüsünde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenledi.

Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu. 1966 yılında pazen kumaştan hazırladığı elbise Madrid'te Tekstil Fuarında birinci oldu.

İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı. 'Moda Kralı' olarak anılmaya başladı.

YENİ ASIR'DA MAGAZİN MUHABİRLİĞİ YAPTI

2001 yılında Yeni Asır Gazetesi için de magazin muhabirliği yapan Yurdakul, aynı yıl Muğla Gazeteciler Cemiyetinden ödül aldı.