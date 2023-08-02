Bileklikle yedi içti üstüne bir de hırsızlık yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bileklik ile otele giren şahıs önce yiyip içti sonra da odalardan para çaldı. Polis uyanık hırsızı kısa sürede yakaladı. Gümbet Mahallesi'ndeki iki farklı otele, otellerin bilekliklerini kullanarak giren 42 yaşındaki Taylan Murat Gür, önce otellerde yemeğini yedi. Daha sonra balkondan yabancı turistlerin odasına giren şüpheli, turistlerin paralarını çaldı.

Turistlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı, güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şahsın kimliği belirlenip kaldığı aparta operasyon yapıldı. Şüpheli şahıs yakalanırken konakladığı apartta yapılan aramada 127 bin 120 Ruble, bin 456 Dolar, 200 Euro, 2 bin 300 lira, 70 Bosna Marakası, 45 Dirhem ve 2 Riyal ele geçirildi. Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taylan Murat Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.