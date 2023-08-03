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Haberler Muğla Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı

Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı

OSMAN AKÇA
Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı
MUĞLA'NIN Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde doğalgaz yüklü tanker, 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Bölgede gaz sızıntısı ihtimaline karşı önlem alındı. Tankerin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaptıkları incelemede patlamaya neden olacak bir gaz sızıntısı bulunmadığını tespit ederken, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve karayolları ekipleri her türlü ihtimale karşı kaza bölgesinde tedbir amaçlı bekliyor. Firmanın ise Antalya'dan bir ekip göndereceği öğrenildi.
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