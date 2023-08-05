Şarampole yuvarlanan aracından sağ çıktı, yardım isterken TIR çarpınca öldü

Kaza, dün gece saatlerin Eskişehir-Emirdağ karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Mehmet Çekiç direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla şarampole yuvarlandı.

İddialara göre, kendi imkanlarıyla aracından çıkan ve karşı şeride geçen Çekiç'e, seyir halindeki araçlardan yardım istediği esnada tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Çekiç, yol kenarındaki çalıların arasına fırladı.

Bugün öğle saatlerinde başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri tarafından Mehmet Çekiç'in çalılar arasındaki cansız bedeni fark edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BETON DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

S.K. (54) idaresindeki 35 GD 0392 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde şarampoldeki beton direğe çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki F.K. (52) ile Y.H.B. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.