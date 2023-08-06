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Haberler Muğla Muğla'daki hastanede mide bulandıran iddia

Muğla'daki hastanede mide bulandıran iddia

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S. (31), muayene ettiği 17 yaşındaki E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. E.Ç., 4 Ağustos'ta yaşanan olayı polise şikayet etti. İfadesinde korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirten E.Ç., doktorun eldivensiz olarak göğsüne dokunduğunu ve iç çamaşırını çıkarmasını istediğini söyledi. Kendisi tepkisiz kalınca doktorun çamaşırı kendisi çıkardığını ve rahatsız edici sorular sorduğunu ifade etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Dr. Ufuk S., 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.

DHA
Muğla’daki hastanede mide bulandıran iddia

Muğla'nın Menteşe ilçesinde muayene ettiği E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. (31) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim.

Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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