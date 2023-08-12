İftiraya uğrayan doktor hukuki süreci başlattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Esra Ç'yi (17) muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan, ardından iftiraya uğradığı ortaya çıkan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S. (31), "Bugüne kadar mesleğimi hakkıyla yerine getirdim. Görevim ile ilgili hiçbir uyarı ve ceza almadım. Hakkımdaki bu iftira süreci beni, ailemi ve çalışma arkadaşlarımı yerle bir etti. İftiracı hakkında da hukuki davamızı başlattık" dedi.

'DÜZGÜN KARAKTERLİDİR'

Aynı hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç'nin, savcılığa, "Esra Ç, gittiğim kuaförde çalışıyor. Kendisini oradan tanıyorum. Doktor Ufuk'tan hoşlandığını ve sevgili olmak istediğini söyledi. Aralarını yapmam için bana teklifte bulundu. Esra Ç'ye tepki gösterdim. Olay iftiradır. Ufuk, düzgün bir karaktere sahiptir" şeklinde ifade verdi.