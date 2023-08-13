Hurda malzemelerden deniz bisikleti yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde su sporları merkezi işleten kişi, hurda malzemelerden su üstünde ilerleyen bisiklet görünümünde deniz aracı tasarladı. Muğla'da Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nun sahilinde su sporu araçları kiralayan Halil Demir, internette gördüğü bir video sonrası hurda malzemeleri kullanarak pedalının çevrilmesiyle denizde giden bisiklet yapmaya karar verdi. Demir, eski bir bisikletin iskeletine monte ettiği aparatlarla arka tekerleği çark, direksiyonu ise dümen olarak tasarladı.

SAATLİK KİRAYA VERİYOR

Bisikletin su üstünde durması için malzemeler ekleyen Demir, deniz aracını müşterilerine saati 250 liraya kiraya veriyor. İşletmenin araç parkuruna alınan "denizde giden bisiklet", bir anda tatilcilerin de ilgi odağı haline geldi. Bisiklete binmeyi tercih eden turistler, suda pedal çevirirken bol bol fotoğraf çektiriyor. Demir, "Bisiklet kadrosunu hurdadan aldım. Bazı parçaları sıfır aldım. Bisiklet hurdasının arka tekerleğini çark, direksiyonunu ise dümen olarak tasarladım. Su üstünde durması için aparatlar ekledim. Kano kiralamak için gelenler görünümü ile deniz üstünde gidiyor hissi veren bu bisikleti tercih ediyor" dedi.