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Haberler Muğla Lüks yat ‘Betty’ sulara gömüldü

Lüks yat ‘Betty’ sulara gömüldü

HABER MERKEZİ ADEM ÜLKER
Lüks yat ‘Betty’ sulara gömüldü
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, sintine pompa arızası nedeniyle 11 metre uzunluğundaki "Betty" isimli lüks motoryat battı. Türkbükü açıklarında demirli bulunan 11 metre uzunluğundaki "Betty" isimli motoryatın sintine pompasında arıza meydana geldi. Bu sebeple pompa geri vakumlama yapmaya başladı. Ardından yat su aldı. Bölgedeki denizciler tekneyi kurtarmak için harekete geçti. Fakat denizcilerin uzun uğraşları sonuçsuz kaldı. Su almaya devam eden yat kısa sürede battı. Sahildeki yerli ve yabancı turistlerle teknelerdeki vatandaşlar, yaşananları şaşkınlıkla izledi. Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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