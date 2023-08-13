Söndürme çalışmaları devam ediyor

İZMİR'İN Aliağa ve Torbalı ilçesinde yangın çıktı. Torbalı'da çıkan yangın kontrol altına alınırken, Aliağa'da çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu. Yangını 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle karadan söndürme çalışması sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İZMİR'DE ikinci yangın Torbalı ilçesi Özbey bölgesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.