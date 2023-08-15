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Haberler Muğla Hayalet kediye otopsi yapılacak

Hayalet kediye otopsi yapılacak

OSMAN AKÇA
Hayalet kediye otopsi yapılacak
ORMAN'IN hayalet kedisi' olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Karakulak, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için hayvana otopsi yapılacağı açıklandı. 'Ormanın Sırrı Karakulak' belgeselinin danışmanlığını yapan ve Karakulak üzerine araştırmalarını sürdüren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Programı Dr. Öğretim üyesi Yasin İlemin, Karakulak popülasyonunun Kavaklıdere bölgesinde çok az kaldığını söyledi. İlemin, "Hayvan bir Karakulak, bölgede üzerinde araştırma yapıyoruz. O bölgede çok az kalmıştı. Ölüm nedenini anlamak için otopsi yapılması gerekiyor" dedi.
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