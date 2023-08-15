Marmaris’teki yangın büyümeden kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde geçtiğimiz yıl yanan alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bugün saat 17.30 sularında Bördübet mevkiinde gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede karadan ve havadan müdahale yaparak yangını söndürdü. Yanık saha bitiminde kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.