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Haberler Muğla Ölüm kavşağı: Bir saatte iki kaza

Ölüm kavşağı: Bir saatte iki kaza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde aynı yerde iki farklı kaza yaşandı. Kısa sürede yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

MURAT YALÇIN
Ölüm kavşağı: Bir saatte iki kaza

Kazalar, Menteşeoğlu Mahallesi, Şehit Cengiz Topçu Caddesi ile 737. Sokak birleşim kavşağında meydana geldi. İlk kazada Recep D. idaresindeki motosikletle, Ümit Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Bir saat geçmeden aynı bölgede S.M. idaresindeki kamyonetle, Yusuf Uğur'un kullandığı motosiklet kaza yaptı. Muğla'da iki ayrı kaza bir saat arayla gerçekleşti. İlk yaşanan kazada Recep D.'nin kullandığı motosikletle Ümit Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Motosiklette bulunan sürücü ve yolcusu Mehmet Beyazıt Alkaya (16) yaralandı. Fakat hastaneye kaldırılan Alkaya, hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı. Kavşakta yaşanan kazanın üzerinden bir saat geçmeden ikinci bir kaza daha meydana geldi.

İKİNCİ ÇARPIŞMA YAŞANDI

S.M. idaresindeki kamyonetle, Yusuf Uğur'un (15) kullandığı motosiklet çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Yusuf Uğur bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ege E.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü S.M. ise taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

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