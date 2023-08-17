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Haberler Muğla Bodrum'da değişmeyen manzara: İsale hattı patladı, yol çöktü

Bodrum'da değişmeyen manzara: İsale hattı patladı, yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Mahallesi'ndeki su isale hattının patlaması sonucu yolun bir kısmı çöktü ve Torba-Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı. Daha önce güney mahallelerinde meydana gelen su ana isale hattı patlamalarının ardından bu kez kuzey mahallesinde benzer bir olay yaşandı. Torba Rıza Anter Caddesi'nde gerçekleşen patlama sonucu yol kenarında çökme meydana geldi. Polis ve MUSKİ ekipleri olay yerine geldi, patlama nedeniyle su kesintileri yaşandı ve onarım çalışmalarına başlandı.

İHA
Bodrum’da değişmeyen manzara: İsale hattı patladı, yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattı patlamalarının bugünkü adresi Torba Mahallesi oldu. Patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, Torba-Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

Geçen hafta, Bodrum Yarımadası'nın güney mahallelerinde su ana isale hatlarında meydana gelen patlamalar bu hafta yönünü kuzey mahallelerine çevirdi.

Dün Gündoğan'da meydana gelen isale hattı patlamasında yolda derin çukurlar oluşmuş, bölgedeki trafik akışı aksamıştı. Bugün ise benzer bir patlama Torba Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çöktü.

İhbarın ardından olay yerine polis ve MUSKİ ekipleri geldi. Torba - Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

Hatta giden su kesilerek onarım çalışması başlatıldı. Patlama nedeniyle yarımadanın kuzey tarafındaki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.

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